Is een winkel verplicht je toegang te geven tot een wc?

In een grotere winkel is dat toch anders zou je kunnen denken. "Ook in grote winkels mag de handelaar zelf kiezen of het toilet al dan niet toegankelijk is", zegt Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. "Een weigering heeft vaak te maken met de veiligheid. Achter een winkel liggen soms waardevolle spullen van werknemers of stockartikelen."

Staat het toilet op een plaats waar je als klant zó kan komen, dan mag je ervan uitgaan dat de winkel zijn toestemming geeft. "Hoe dan ook promoten we de goodwill bij onze handelaars om klanten naar het toilet te laten gaan als dat nodig is."