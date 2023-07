Dodelijk ongeval in Ardooie: man van 29 jaar overleden

In de Oostlaan in Ardooie is een ongeval gebeurd. Een man van 29 jaar uit Menen is daarbij om het leven gekomen. Hij zat als passagier in de auto van een vriend. Toen het ongeval gebeurde, was het fel aan het regenen, waardoor ze zijn beginnen slippen. Volgens getuigen zou de bestuurder ook snel gereden hebben.

De wagen is tegen een andere auto gebotst die uit de tegenovergestelde richting kwam. In die andere auto zat een gezin met twee kinderen. Zij raakten lichtgewond. Drie ambulances en een MUG-team werden opgeroepen, ook de brandweer moest tussenkomen omdat er een van de betrokkenen gekneld zat.

De Oostlaan in de richting van Tielt was lange tijd afgesloten.