Masseur uit Beringen veroordeeld voor 2 verkrachtingen, 44 aanrandingen en ongewenst filmen van cliëntes

De rechtbank van Hasselt heeft een 49-jarige masseur uit Paal in Beringen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 3 jaar met uitstel. Hij verkrachtte twee vrouwen en stond ook terecht voor 44 aanrandingen. Hij had ook 101 vrouwen gefilmd, bijvoorbeeld tijdens erotische massages of terwijl ze zich aan het uitkleden waren. Aan het uitstel zijn probatievoorwaarden verbonden. Hij moet therapie volgen voor zijn seksuele problematiek en moet inspanningen doen om de slachtoffers te vergoeden. Er is hem ook een contactverbod en straatverbod opgelegd.