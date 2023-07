Na Vlaamse stikstofclash met CD&V: minister Demir kondigt zelf reeks maatregelen af

"Het is niet mijn voorkeurscenario", aldus de minister. "Ik doe dit niet om iemand een hak te zetten, maar wegens gebrek aan een alternatief."

Demir wil naar eigen zeggen vermijden dat we in Nederlandse toestanden komen, waar er bij gebrek aan een regelgevend kader voor bepaalde vergunningen een vergunningenstop geldt.

"De stikstofaanpak komt er sowieso, of we dat nu willen of niet", aldus Demir. "Wie iets anders beweert, liegt. De enige vraag die zich stelt, is of het vanuit de politiek zal komen of uit een resem arresten." Veel ruimte voor discussie is er volgens haar niet meer. "Verder praten heeft geen zin: de citroen is uitgeperst."