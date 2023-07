Nationale Feestdag viert dit jaar 10 jaar koning Filip: zes dingen om naar uit te kijken

Komende vrijdag, op 21 juli, vieren we in ons land de Nationale Feestdag. Traditioneel wordt dat gevierd met het Te Deum in De Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel, een militair en burgerlijk defilé en een concertavond met vuurwerk in het Jubelpark. Deze Nationale Feestdag staat volledig in het teken van koning Filip en koningin Mathilde die 10 jaar koning en koningin zijn. We verklappen al enkele bijzonderheden die in het defilé zullen te zien zijn.