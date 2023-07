Nieuwe strengere regels voor dolfinaria, maar wat met andere dieren in gevangenschap?

Bepaalde dieren kunnen makkelijker aarden in gevangenschap dan andere, legt bioloog Dirk Draulans uit in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Leeuwen zijn bijvoorbeeld dieren die in de natuur ook soms 20 uur op een dag liggen te suffen onder een boom. Zij hebben dus minder moeite om in gevangenschap te leven."

Voor dieren zoals dolfijnen of ijsberen is het een ander verhaal. "Dat zijn dieren die in de natuur echte zwervers zijn, zij verplaatsen zich over heel grote afstanden. Daarbij leven dolfijnen ook nog eens in een grote sociale structuur. Zulke sociale structuren zijn onmogelijk na te bootsen in gevangenisomstandigheden."