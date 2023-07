Onkruid dat begraafplaats in Turnhout overwoekerde, is uiteindelijk dan toch verwijderd

De begraafplaats Nazareth langs de Steenweg op Merksplas in Turnhout is opnieuw mooi opgeknapt. En dat was nodig, want de voorbije weken lag de begraafplaats er nogal slordig bij. Op heel wat plaatsen stond het onkruid voor en tussen de grafstenen meer dan een halve meter hoog, soms zelfs even hoog als de grafstenen.