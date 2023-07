Werd de Krimbrug getroffen door onbemande Oekraïense vaartuigen? Experte: "Het zou me niet verbazen"

"Het zou me niet verbazen dat de brug werd getroffen door onbemande vaartuigen", vertelt Maaike Verbruggen. Ze is doctoraatsonderzoeker in opkomende militaire technologieën aan het Centrum voor Veiligheid, Diplomatie en Strategie (CSDS) van de VUB. "We zien dat Oekraïne al langer aan het experimenteren is met soortgelijke vaartuigen, zowel op als onder het water."