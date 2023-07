Opbouw Pukkelpopterrein in Hasselt is gestart

Langs de Kempische Steenweg in Hasselt is gestart met de eerste opbouwwerken voor Pukkelpop. Frederik Luyten van Pukkelpop: "Het is niet zo dat we van de ene plek naar de andere gaan, er gebeurt veel tegelijkertijd. In eerste instantie zijn het nu de burelen en kantoren voor onze mensen, voor de crew. Daarna gaat het verder met de podia, met de tenten, ook de wandelweg die weer aangelegd wordt."