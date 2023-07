Openluchtzwembad Flow in Anderlecht blijft gesloten

De tweede (en meest waarschijnlijke) optie, is dat de bacteriën van buitenaf het zwembad binnenkomen, via het bijvulwater. De laatste tests toonden namelijk significant hogere waarden van de bacteriën op momenten waarop het water werd bijgevuld, vergeleken met het water van het zwembad zelf. "We onderzoeken nu of het probleem in de leidingen en slangen van de hydrant naar Flow zit, of dat de bacteriën al in het verse water van het drinkwaternetwerk zitten."