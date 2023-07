Parkeerbord wordt ongelukkig geplaatst en bedekt muurschildering in Turnhout 

In Turnhout kunnen mensen sinds deze zomer een wandeling maken langs 10 muurschilderingen. Het kunstproject heet "Kind met inktvlekken" en vertelt het verhaal van een 11-jarig jongetje dat in de 19de eeuw in een drukkerij werkte. Over één van die muurschilderingen is er nu een groot parkeerbord gehangen. De stad zoekt naar een oplossing en zal het bord een ander plaatsje geven.