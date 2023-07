Proximus legt 643 miljoen euro op tafel voor meerderheidsbelang in Indiaas techbedrijf

Met zijn Amerikaanse dochter Telesign heeft Proximus al een belangrijke speler in die sector. Die lijn trekt het nu door met de overname van Route Mobile uit India. Beide bedrijven zijn complementair omdat Route Mobile vooral actief is in Azië en Afrika en Telesign in Europa en Amerika. De combinatie van beide maakt van Proximus nu wereldwijd een top 3-speler in deze diensten. Route Mobile en Telesign zullen samen goed zijn voor een jaarlijkse omzet van zo'n 900 miljoen euro.