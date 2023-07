Ruim half miljoen bezoekers voor openingsweekend Gentse Feesten, opvallend meer verloren voorwerpen

De politie spreekt van een vrij rustig feestweekend. Er waren in totaal 30 kleine vechtpartijen, 133 mensen kregen een GAS-boete voor wildplassen. "Wat ons echter wel opvalt, is dat mensen echt veel minder zorg lijken te dragen voor hun spullen", zegt Matto Langeraert van de politie. "We denken soms dat mensen hun bezittingen gewoon op grond gooien en achterlaten. We hebben nu al 200 verloren voorwerpen, dat is een derde meer dan bij het openingsweekend vorig jaar. Het gaat ook echt om basiszaken zoals sleutels, portefeuilles en bankkaarten. Er zijn zoveel verloren voorwerpen dat we zelfs extra plaats nodig hebben om ze te stallen."