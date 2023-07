Rusland trekt zich voorlopig terug uit graanakkoord met Oekraïne, Erdogan gaat in gesprek met Rusland

Wat is de "graandeal"?

De "graandeal" is een akkoord tussen Rusland en Oekraïne, bemiddeld door VN-baas Antonio Guterres en de Turkse president Erdogan. Het doel is om het graan, dat al sinds het begin van de oorlog in de Oekraïense havens ligt en door Rusland geblokkeerd wordt, te exporteren. Oekraïne wordt ook wel eens de graanschuur van de wereld genoemd en voorziet voor een groot deel in de wereldwijde graantoevoer. Heel wat landen zijn erg afhankelijk van die export.

Het heeft weken geduurd voordat het akkoord er is gekomen. Vanuit Istanbul worden de exportroutes gecoördineerd. Er zijn afspraken gemaakt over hoe de schepen veilig de Zwarte Zee kunnen doorkomen. In Turkije worden de schepen telkens gecontroleerd. Oekraïne en Rusland hebben beloofd de schepen niet aan te vallen.

Half november werd het akkoord voor een eerste keer verlengd, voor 120 dagen of vier maanden. In zowel maart als april werd het akkoord nogmaals met 60 dagen verlengd. Hoewel president Erdogan eerder deze week nog zei dat Poetin akkoord was met een verlenging van de deal, zou deze nu toch vanavond aflopen.