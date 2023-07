Ruim 40 graden in Zuid-Europa, zowat de helft in het noorden: wordt Scandinavië dé bestemming van de toekomst?

Voorlopig is er dus nog geen grote verschuiving naar Scandinavië op te merken. Een mogelijke rem op die regio als toeristische trekpleister is dat het een duurdere bestemming is. Ook ter plaatse is het leven duurder dan bij ons en zeker in vergelijking met Zuid-Europa. Vooral alcohol wordt er heel zwaar belast en dat scheelt al gauw een stevige slok op de borrel.

Daarnaast is reis naar Scandinavië een ander soort vakantie dan eentje in pakweg Toscane of aan de Spaanse costa's. Veel mensen zijn gewoontedieren en trekken graag naar bekende bestemmingen. En wellicht is er meer dan een of twee hete zomers in Zuid-Europa nodig om daar wat aan te veranderen.