Scouts uit Wilrijk bouwen mobiel zonnestation voor op kamp: "Niet meer over en weer rijden naar de boer voor elektriciteit" 

"De voorbije jaren moest onze kookploeg minstens 3 keer per dag over en weer rijden naar de boer om het gekoelde eten te halen of gsm's en muziekboxen op te laden", zegt Daan. "We zijn dan vorig jaar met twee op het idee gekomen om iets met zonne-energie te doen, toen we op de hudo zaten. Dat is het toilet zoals je dat bij de Scouts noemt", lacht Viktor. "Via het mobiele zonnestation hopen we die ritten naar de boer te beperken om zo tijd en benzine te kunnen besparen."