Vlaanderen betaalt Nederland 3 miljoen terug omdat er geen sneltram maar trambus komt tussen Hasselt en Maastricht

Vlaanderen heeft 3 miljoen euro terugbetaald aan Nederland, nu er geen sneltram maar een trambus komt tussen Hasselt en Maastricht. Vlaanderen wil een totaalplan voor grensoverschrijdend verkeer met de trambus, de trein Hamont-Weert en bruggen over de Maas.

De 3 miljoen is eigenlijk een terugbetaling van de 3 miljoen euro schadevergoeding die Nederland enkele jaren geleden betaald had aan Vlaanderen. Dat was omdat de sneltram in Maastricht niet over de Wilhelminabrug en dus ook niet tot aan het station ging. Vlaanderen had dat geld geparkeerd en heeft het nu terugbetaald.

Maar nu eist Nederland in het totaal 22 miljoen werkings- en studiekosten terug die het gemaakt heeft voor de voorbereiding van de sneltram. Dat wil Vlaanderen dan weer niet betalen. In de vakantieperiode proberen bemiddelaars een voorstel uit te werken dat dan in het najaar op tafel komt.