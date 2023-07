Onbekende vandaal bekladt beeld van Nello en Patrasche bij kathedraal in Antwerpen

Het beeld werd in 2016 geplaatst, mede door Tanguy Ottomer, de stadsgids die ook bekend is als 'Beroepsantwerpenaar' en 'Beroepsbelg'. Zijn neef Maxime Depuydt die op het plein in een horecazaak werkt en daarboven woont, heeft het opgemerkt. "Om 6 uur was alles nog in orde. Het moet vermoedelijk tussen 6 en 8 uur gebeurd zijn", vertelt hij. Maar helaas heeft hij niets gezien. "Hopelijk is er ergens iets te zien op camerabeelden. Er hangt ook een camera op ons terras, maar daarop is het beeld niet te zien." Maxime nam er wel foto's van en stuurde die door naar zijn nonkel. Die plaatste ze verontwaardigd op zijn Instagrampagina.