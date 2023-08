Meer dan 40 landen willen bij economische BRICS-club: waarom is de groep (met ook Rusland) zo aantrekkelijk?

Het is duidelijk dat de landen die willen toetreden, ervan uitgaan dat er veel potentieel zit in deze BRICS-club. Het geloof leeft dat we zullen evolueren van een wereld waar de dominantie van de VS en het Westen afneemt.

"Er is een meer multipolaire wereld op komst waar ook landen als China een belangrijke rol gaan spelen", zegt professor Vandenbussche daarover. "Bovendien zie je ook dat Afrika meer brood lijkt te zien in Rusland en China, dan in hun oude koloniale heersers. Deze hebben hun kans gehad, nu lijken ze iets anders te willen proberen."



"Maar het zal niet plotsklaps gebeuren, want als men groeit, moeten er goede afspraken worden gemaakt", aldus de professor.