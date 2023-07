Net geen 1.600 studenten kunnen beginnen aan de opleiding geneeskunde

Voor het toelatingsexamen tandheelkunde slaagden 220 studenten. 240 studenten hebben het toelatingsexamen diergeneeskunde tot een goed einde gebracht.

Het toelatingsexamen diergeneeskunde werd voor het eerst afgenomen en dat examen bleek wat te moeilijk voor de studenten.

"Bij de beraadslaging bleek dat het examen wellicht wat te moeilijk was voor de groep deelnemers. Om die reden hebben we extra punten toegekend", legt Jan Eggermont van de examencommissie uit.

"We gaan met de examencommissie verder in overleg gaan met de opleidingen dierengeneeskunde in Gent en Antwerpen om goed uit te vissen wat de verwachtingen zijn van de opleiding ten aanzien van startende studenten. In functie daarvan kunnen we kijken naar de inhoud en de moeilijkheidsgraad van het examen."