Twee crèches in Rommersom tijdelijk gesloten: "Ernstige bezorgdheden over veiligheid"

“In het najaar was er al een aanmaning om de tekorten aan te pakken”, zegt Nele Wouters. “Eind mei was er al een voornemen om de crèche te schorsen. Maar nu zagen we geen andere mogelijkheid meer dan de schorsing, omdat er dus al bezorgdheden waren.”

In de twee crèches zitten samen 35 kindjes. De twee kinderdagverblijven blijven al zeker tot 15 augustus gesloten. “In die tijd gaan we onderzoeken wat er allemaal aan de hand is en wat er nodig is om deze opvang weer te laten opengaan”, aldus Nele Wouters.