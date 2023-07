Twee lichamen gevonden in woning Oude Markt Leuven, vermoedelijk intrafamiliaal geweld

"Om 16.20 uur is een melding binnengekomen bij de politie van Leuven", zegt Julie Plevoets van het Parket. "De persoon aan de telefoon vertelde dat hij was gecontacteerd door zijn voormalige werkgever die zei dat hij zijn vrouw en kinderen iets had aangedaan op de Oude Markt."

"De politie is onmiddellijk ter plaatse gegaan. Ze hebben in een woning op de Oude Markt een vrouw en twee kinderen aangetroffen. De vrouw en een van de kinderen waren overleden. Een tweede kind is gewond overgebracht naar het ziekenhuis en is intussen buiten levensgevaar."