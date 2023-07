Uurwerk van de kerktoren in Haacht na anderhalf jaar eindelijk hersteld

"Er komen vier nieuwe wijzerplaten", vertelt Nick. "Er was een ontwerpfout aan het vorige model en dat was ook de reden dat ze losgerukt is met de wind. De nieuwe wijzerplaten zullen wel iets kleiner zijn, zodat ze binnen de hoeken van de toren vallen. Dat gaat esthetisch beter kloppen en de wind zal er ook minder vat op hebben. Morgen zullen de wijzerplaten omhoog gehesen worden om op de torenmuur te bevestigen. Nadien volgt de verdere aansluiting en wordt het mechanische uurwerk terug opgestart. Naar het einde van de week zouden ze alle vier weer moeten werken en het slagwerk zal ook terug te horen zijn", zegt Nick Vanhaute nog.