Vlaamse regering dreigt te verstikken in geruzie over stikstof: "Zo raken we er echt niet"

"Op 10 maart hebben wij een belangrijke afspraak gemaakt over de toekomst van de landbouw in Vlaanderen: er zou een milieutoets worden gemaakt, en tot op vandaag hebben we vastgesteld dat die niet eens gestart is. Dat was voor ons een probleem."

Door de tekst van Demir vorige week niet te willen ondertekenen, heeft Brouns wind gezaaid en storm geoogst. Demir neemt de vlucht vooruit en heeft op eigen houtje maatregelen genomen. "Dat is net het tegenovergestelde van wat wij willen", reageert Brouns. Sterker nog: "Dat is rechtsonzekerheid creëeren, dat is inbreken op bestaande vergunningen."