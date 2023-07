Vrouw met rollator sterft onder vrachtwagenwielen in Ravels

Een vrouw van eind in de tachtig met een rollator is doodgereden in Ravels. Dat gebeurde deze voormiddag op het kruispunt van de Kerkstraat en Grote Baan. "De dame was de straat aan het oversteken toen het gebeurde", meldt de lokale politie. De truck met brandstoffen draaide links af en zou volgens omstaanders twee keer over de oudere dame gereden zijn.

De Grote Baan tussen Turnhout en Weelde is in beide richtingen afgesloten.