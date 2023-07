Vlaanderen verplicht "dierenpolitie" bij elke lokale politie: wat doen zij precies?

"Zo kwam ik onlangs terecht bij een konijnenkweker, waar enorm veel konijnen bijeen zaten in hun eigen uitwerpselen, en zonder voedsel of water. Soms botsen we op een appartement met wel 30 à 40 katten in, vol uitwerpselen", vertelt Della Volpe. "Als de situatie ernstig is, nemen we de dieren in beslag. Daarna brengen we ze over naar een asielcentrum en worden ze ter adoptie gesteld."