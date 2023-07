Website opgestart om massale reacties op Mechels Kankercentrum te bundelen

De stad lanceert nu een website voor wie op de hoogte wil blijven van het project of op één of andere manier professioneel wil meewerken. “De laatste weken werden we al gecontacteerd door verschillende psychologen, kinesisten, begeleiders voor werkhervatting, een uitbater van een koffiebar, een oncoloog, schoonheidsspecialisten, verpleegkundigen en nog zoveel anderen. Als kankerpatiënt moet je al naar het ziekenhuis voor je chemo, naar de dokter voor voorschriften, maar dan begint het pas. Je zoekt specifieke producten voor je lichaam, een speciale kapper, voeding, borstprotheses, informatie over mantelzorg, psychologen. We willen een heel divers aanbod aanbieden zodat mensen met kanker niet van hier naar daar moeten rijden.”