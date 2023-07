Werken E17 viaduct in Gentbrugge sneller afgerond dan verwacht: "Voegen zouden tientallen jaren moeten meegaan"

De werken op het E17-viaduct in Gentbrugge zijn vroeger dan verwacht afgerond. Sinds begin juli waren twee rijstroken richting Kortrijk afgesloten, omdat de brugvoegen vervangen moesten worden. Dat moest vroeger dan verwacht, want ze waren een paar jaar geleden pas vernieuwd. "Nu hebben we de brugvoegen in ideale weersomstandigheden kunnen leggen, waardoor ze enkele tientallen jaren zouden moeten meegaan", zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer.