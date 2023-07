Woonzorgcentrum in Ardooie biedt zelf opvang voor kinderen van personeelsleden: "Bewoners en kinderen spelen samen spelletjes"

"Sommige kinderen vragen ook zelf om de bewoners mee te verzorgen. Dat is niet altijd evident, maar op warme dagen kunnen de kinderen bijvoorbeeld helpen om water uit te delen. Het is al een eerste kennismaking met een mooi zorgberoep. Wie weet stimuleren we ze zelfs om later in de zorg aan de slag te gaan."

