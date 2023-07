Zeker 55 grienden aangespoeld op Schots strand, geen enkel dier overleeft

De experts van BDMLR vermoedden dat de volledige groep aangespoeld zou zijn, omdat er een vrouwtje aan het bevallen was.



De griend is na de okra de grootste dolfijnsoort. Ze staan erom bekend dat ze in grote groepen aanspoelen, "massastrandingen" genaamd. Als een van hen strandt, dan is de kans groot dat de volledige groep volgt omdat deze dieren zeer sterke sociale banden zouden hebben.



Er is intussen een onderzoek geopend naar de oorzaak van de stranding van de grienden op het Schotse eiland.