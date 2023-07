Afgestorven buxus rond begijnhofkerk in Sint-Truiden vervangen door gras

De tuin rond de begijnhofkerk in Sint-Truiden ziet er weer piekfijn uit nu de stad de afgestorven buxussen heeft vervangen door gras. De voorbije jaren had de buxusmot lelijk thuisgehouden in de tuin, waardoor heel wat buxussen werden vernield. Doordat Vlaamse steden en gemeenten, en dus ook Sint-Truiden, geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken, kon er niet veel aan gedaan worden.