Antwerpse douane onderschept meer dan 6.000 kilo cocaïne tussen lading bananen, 4 verdachten aangehouden

Zondagmiddag trof de douane de lading van duizenden kilo's cocaïne aan in een container in de haven van Antwerpen. Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart en nadien zijn vier verdachten (23, 29, 32 en 50 jaar) opgepakt door de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen. De onderzoeksrechter heeft de vier intussen ook aangehouden.



In de haven van Antwerpen is tijdens de eerste helft van dit jaar al meer dan 43 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is 20 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.