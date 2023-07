Auto's branden uit op parking supermarkt in Wingene

Een bezoekje van een vrouw aan de Aldi in de Egemsestraat in Wingene is slecht afgelopen. Nadat ze samen met haar moeder inkopen had gedaan, wilde ze wegrijden van de parking. Nog voor ze dat kon doen, stond de voorkant van haar auto in brand. De bestuurster en haar bejaarde moeder konden gelukkig snel uit de wagen stappen.

Het vuur sloeg over op een auto die vlakbij stond geparkeerd. De bestuurster van die andere wagen was op dat moment nog binnen in de supermarkt. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen het gebouw van de Aldi raakten. De schade aan de wagens is wel groot. Beide voertuigen zijn rijp voor de schroothoop.

Waarom de auto begon te branden, is nog niet duidelijk.