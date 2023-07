Bedden-en matrassenfabrikant Veldeman uit Oudsbergen op rand van faillissement

Veldeman werd in 1954 in Hasselt opgericht en groeide doorheen de jaren uit tot een van de grootste werkgevers in Limburg, maar nu zit de bedden- en matrassenfabrikant op het randje van faillissement. Bij de groep werken 450 mensen, van wie 230 in België. Vorig jaar had de groep nog een omzet van 20 miljoen euro, maar het bedrijf kwam in de problemen na de volledige overname van het Franse Maison de la Literie, een Franse distributeur met 300 beddenwinkels.