België sluit samenwerkingsakkoord met Costa Rica in de strijd tegen drugs

Minister van Justitite Vincent Van Quickenborne heeft de president van Costa Rica ontvangen in de Senaat. Ze ondertekenden een intentieverklaring in het kader van de strijd tegen internationale drugshandel.

"Costa Rica staat op de vierde plaats als vertrekland inzake inbeslagnames van cocaïne in de haven van Antwerpen. Als we de beveiliging van de havens daar kunnen verhogen en we kunnen hetzelfde doen hier in Antwerpen met schepen die vanuit Costa Rica komen, dan varen beide landen daar wel bij.", zegt Van Quickenborne.

"Daarom is het van groot belang dat we deze afspraken maken met de Costa Ricaanse autoriteiten om dit probleem samen aan te pakken. We gaan veel meer informatie rond verdachte schepen, handelingen, ladingen en werkwijzen van criminelen delen met elkaar zodat we de pakkans verhogen."

Er zal worden gewerkt aan een gestructureerde informatie-uitwisseling tussen de Costa Ricaanse scheepvaartautoriteiten en de Belgische collega's. Het is de bedoeling om informatie over verdachte handelingen op en rond schepen, aanwezigheid van onbevoegden, dubieuze ladingen en risicovolle containers aan elkaar te melden. Ook engageren beide landen zich om elkaar op de hoogte te houden wanneer nieuwe smokkelmethodes worden ontdekt.

Costa Rica is de vierde grootste afzender van drugsvangsten in de haven van Antwerpen, met 10 ton per jaar, na Ecuador (ongeveer 101 ton), Colombia (ongeveer 27 ton) en Panama (ongeveer 11 ton).