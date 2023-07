Bosbrand op vakantie: hoe hou je het veilig en dekt je verzekering een annulatie of evacuatie?

En dan nog is het afhankelijk van je precieze reisverzekering of die effectief tussenbeide gaat komen. "De tussenkomst voor reisonderbrekingen door natuurrampen zit niet standaard in elk contract", zegt Assuralia daarover. "Dus dat is iets wat je best eens bekijkt in je polis."

Ben je gedekt, dan kun je hulp en bijstand verwachten. Dat kan praktisch zijn tot financieel. Denk aan een nieuwe verblijfplaats, een repatriëring of een vergoeding voor een bepaalde verplaatsing. Ook als de luchthaven bijvoorbeeld gesloten wordt door de bosbranden, kan de verzekeraar in dat geval bijstand verlenen door je verblijf te verlengen of een alternatieve route te zoeken.