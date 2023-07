Bouw windmolens in Oostkamp gestart, 20 jaar na eerste vergunningsaanvragen

Bij Aspiravi zijn ze vooral tevreden dat ze eindelijk kunnen beginnen met bouwen. "Alle windturbines voldoen aan alle normen die de Vlaamse overheid oplegt op vlak van lawaaihinder en slagschaduw. En die normen zijn streng", zegt woordvoerder An Schaubroeck. "Per jaar mag niet meer dan acht uur slagschaduw neervallen op de huizen en per dag is dat maximaal 30 minuten. We hebben voor speciale modules in de turbines gezorgd, zodat de wieken stilvallen als de normen overschreden worden."