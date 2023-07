N-VA vraagt parlementaire onderzoekscommissie naar Bpost: "Krijgen nog altijd geen antwoord op onze vragen"

Oppositiepartij N-VA vraagt om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten over postbedrijf Bpost. Dat heeft N-VA-Kamerlid Michael Freilich vanmiddag bekend gemaakt op een persbriefing. Al maanden is er ophef over subsidies die Bpost krijgt om kranten en tijdschriften te bezorgen. Eerder had ook Vlaams Belang al gevraagd om een parlementaire onderzoekcommissie op te richten.