Aanwijzingen van vermoedelijke brandstichting na brand in studio Ingelmunster: bewoner opgepakt

In de Stationsstraat in Ingelmunster is gisteren een studio volledig uitgebrand boven het vroegere wassalon. Een andere bewoner van het gebouw werd gealarmeerd door de rookmelders en ging kijken. "Ik zag al rook van onder de deur van het appartement komen", vertelde de buurman.

De bewoner van de studio was er zelf niet, maar hij liep buiten rond. Direct had de buurman het vermoeden dat de bewoner de brand zelf had veroorzaakt. "Ik zag hem buiten passeren en riep nog dat zijn huis in brand stond, maar hij lachte eens en liep gewoon door."