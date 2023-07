Britse wet op illegale migratie goedgekeurd: geen asiel meer voor wie niet met visum aankomt

Want er is nog geen oplossing gevonden voor de tweede fase van deze wet: de verwijdering. Het Verenigd Koninkrijk heeft een bilateraal akkoord gesloten met Rwanda om afgewezen migranten op te nemen. Maar dat akkoord is door het Hooggerechtshof afgekeurd. De Britse regering is nog in beroep gegaan, maar dat juridische steekspel kan nog lang duren en alternatieven zijn er voorlopig niet.

Intussen wordt het steeds moeilijker voor de Britse regering om plaatsen te vinden om de mensen onder te brengen. Vanmorgen is een groot containerschip aangemeerd in de haven van Portland in Dorset. De Bibby Stockholm zou dienen voor 500 migranten, maar er was al protest van voor- en tegenstanders.