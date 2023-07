Celstraf en boete voor buurmannen die samen cannabis kweken in Pelt: "Had schulden door mislukte plannen broodjeszaak"

De vijftiger vertelde dat hij een schuldenberg had opgebouwd, omdat hij en zijn vrouw de plannen voor een broodjeszaak gedwarsboomd zagen door corona. In die zaak investeerde hij 35.000 euro. Daarna begon hij met een kweektent van ongeveer 40 planten, later bouwde hij zijn teeltinstallatie uit tot enkele honderden planten. Hij had viermaal geoogst en de geoogste wiet telkens aan coffeeshops verkocht.

De man kreeg daarbij hulp van zijn 39-jarige buur, wiens DNA werd aangetroffen op de materialen. De twee mannen kenden elkaar al langer, aangezien de ene huurbaas was van de andere. Hij had zelf één kweektent meegenomen en teelde thuis ook een veertiental planten.