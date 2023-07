China en Vietnam evacueren meer dan kwart miljoen inwoners voor tyfoon Talim

Tijdens de korte doortocht van de tyfoon in Hongkong raakten negen mensen gewond. Dat heeft de organisatie die de leiding heeft over de ziekenhuizen, bekendgemaakt. Iets meer dan 100 mensen moesten tijdelijk hun huizen verlaten. De veerdiensten werden gisterenmiddag hervat en de beurs ging vandaag weer open. Maar aan de stranden van de stad wapperden nog rode vlaggen om zwemmers af te raden in het water te gaan. De zee was nog te wild.

In de Chinese provincie Guangxi werden scholen gesloten en tientallen treinen stilgelegd. Tot morgen worden in deze provincie sterke wind en stortregens verwacht. Er werd geen grote schade gemeld.