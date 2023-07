Na vier jaar opnieuw heksen in Beselare

Door corona moesten de inwoners van Beselare vier jaar wachten op de terugkeer van hun tweejaarlijkse heksenstoet. Daarin vertellen figuranten, muzikanten, reuzen en wagens folkloristische vertelsels en taferelen over heksen in een grote optocht. Zoals elk jaar versieren de inwoners hun huizen en voortuinen om in de sfeer te komen. Dit jaar is het thema "We vliegen er in". De eerste heksen verschenen in juni al in het straatbeeld, ook al is het volksfeest pas zondag 30 juli.

Bij Jo David en Johan Demasure is het wat uit de hand gelopen. Zij hebben een windmolen van maar liefst vijf meter hoog voor hun deur gebouwd, versierd met heksen. Johan is metser en heeft toch enkele dagen nodig gehad om zijn heksenmolen af te krijgen. "De wieken zijn gemaakt uit hout, maar draaien helaas niet rond. We hadden er toch enkele dagen werk aan, maar het is altijd leuk om het samen te maken met de hele familie."