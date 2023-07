Deelnemer Big Jump in Hoogstraten bedankt brandweer met taarten voor teruggevonden bril

Deelnemer aan de Big Jump Joop van Riet uit Breda (NL) kwam op zondag 9 juli gehaast aan bij de rivier de Mark in Hoogstraten, net op tijd om het startschot nog mee te maken. Hij dacht er nog aan om zijn horloge aan de kant te laten liggen, maar aan de gevolgen voor zijn bril had hij niet gedacht. "Ik sprong en dat was een serieus bommetje", zegt Joop (80). "Op het moment dat ik in het water terechtkwam, voelde ik dat mijn petje wegdreef en ook mijn bril zat niet meer op mijn neus. Ik voelde me op slag honderden euro's armer."