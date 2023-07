Dit wordt het Belgische paviljoen voor de volgende Wereldtentoonstelling in Osaka

De Wereldtentoonstelling in Osaka vindt plaats van 13 april tot 13 oktober 2025. De paviljoenen zullen op een kunstmatig eiland in de baai van Osaka worden gebouwd, met een hangend voetgangersparcours. Het is de tweede keer dat Osaka de Wereldexpo ontvangt. De vorige editie was in 2020 in Dubai.

Wereldtentoonstellingen hebben een lange traditie, die teruggaat tot het midden van de 19e eeuw. In ons land was Brussel al vijf keer gaststad, naast Antwerpen, Gent en Luik. De laatste Expo is ons land was die van 1958 op de Heizel, waar onder meer het Atomium een blijvende getuige van is.