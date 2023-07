Drie Antwerpse hotels dompelen hotelgasten onder in Tomorrowland-sfeer: "Internationale bezoekers overtuigen om nog eens terug te komen" 

"De drie deelnemende hotels zullen voor een extra ervaring en aankleding zorgen, met ook een balie van Tomorrowland", zegt Filip Goorden. Hij is General Manager van Suite Hotel Arras en vice-voorzitter van de Antwerp Hotel Association. "Het festival heeft een heel internationaal publiek. Mensen komen onder meer vanuit Azië, Amerika en Australië. Het is de bedoeling dat zij niet alleen Boom, maar ook Antwerpen beter leren kennen. Dat kan nu al met een verblijf van enkele extra dagen in het hotel, en we hopen dat die mensen ook in de toekomst Antwerpen verder zullen ontdekken."