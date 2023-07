Euro op hoogste peil in ruim anderhalf jaar

De koers van de euro is dinsdag gestegen tot 1,12 dollar. De munt heeft sinds februari 2022 niet meer zo hoog gestaan. Volgens Eric Joly, hoofdeconoom bij ABN-Amro komt die stijging er na speculaties over de rente: "Beleggers gaan ervan uit dat de Amerikaanse bank een pauze zal inlassen in de politiek om de rente te verhogen."

Wanneer de rente stijgt, wordt het op wereldschaal interessanter om te gaan investeren in een munt. "De Europese Centrale Bank zou de rente na juli toch nog gaan verhogen, waardoor de munt interessanter wordt", verduidelijkt Joly.

De sterke koers van de euro is minder goed nieuws voor de Europese bedrijven. "Een stijging van de euro heeft een negatieve impact op de concurrentiekracht van de Europese bedrijven. Ze zien hun kosten stijgen tegenover concurrenten die buiten de eurozone. Dat geldt zeker voor industriële bedrijven die veel exporteren."

Voor Europese consumenten is het dan weer wel goed nieuws. Amerikaanse producten aankopen wordt voor hen goedkoper.