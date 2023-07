Fietslessen Brusselse nieuwkomers zijn succes: "Deelnemers leren fietsen op amper drie weken tijd"

"Voor de deelnemers is dit een grensverleggende ervaring, want sommigen konden drie weken geleden amper of helemaal niet fietsen", vertelt Emma Vergauwen van Pro Velo. "Gedurende 12 dagen leren ze fietsen onder begeleiding van fietsinstructeurs. Tijdens de eerste dagen leren ze de basis en de verkeersregels, en we leggen uit hoe een fiets werkt en waar bijvoorbeeld de fietsbel en de remmen staan: safety first dus. Daarna kunnen ze oefenen op een terrein en uiteindelijk op straat."