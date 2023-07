Franse stad Béziers gaat DNA van honden opslaan om "hondendrollenplaag" te bestrijden

Geen kakje zonder zakje, dat gaat de burgemeester van het Zuid-Franse stadje Béziers nu in de wet verankeren. De inwoners moeten het DNA van hun hond voortaan laten opslaan in een databank en altijd het genetisch paspoort van hun viervoeter kunnen voorleggen in het historisch stadscentrum. Daarmee wil burgemeester Robert Ménard de strijd aangaan tegen de plaag aan hondenpoep op de stoep. "In 2021 kuisten we 40.000 drollen op, wat ons 80.000 euro heeft gekost", zegt Ménard.