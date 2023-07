Blijft ganzenrijden in Antwerpse polder voortbestaan na nieuwe dierenwet? "Niet hetzelfde met kunstgans"

Zal het ganzenrijden nog kunnen doorgaan met een kunstgans? "Ik vrees ervoor. Het is een heel ander gegeven dan een echte gans. We hebben geen ervaring met een kunstgans. Hoe gaan we die maken? Hoe sterk is zoiets? Dat is voor ons momenteel nog een groot vraagteken", zegt Stuyts. "In Nederland zijn er mensen die een kunstgans gebruiken, maar die zeggen ook wel dat het spel niet meer het spel van vroeger is. Het brengt mensen bij elkaar, het is meer dan een volksgebeuren. In totaal zijn het ook maar een 9-tal ganzen die jaarlijks gebruikt worden. Dat is nu ook geen massa ganzen die elk jaar opgeofferd worden om het ganzenrijden te laten gebeuren."